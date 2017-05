Congo-Kinshasa: La grippe aviaire tue plus de 5000 canards et poules en Ituri

Dans une adresse à la presse jeudi 18 mai à Bunia, le gouverneur de l'Ituri, Abdalah Pene Mbaka, a déclaré l'épidémie de la grippe aviaire dans les localités de Joo et de Kafé au bord du lac Albert. La maladie a déjà tué plus de cinq mille poules et canards.

Les experts notent sa progression vers les localités de Kasenyi, Nyamavi, Kapuru, Mandje, Mokambo et Mahagi - port, le long du lac Albert.

Selon le chef de service de production et santé animale en Ituri, Dr André Lobo, des cas des décès des poules et canards à ce stade dans trois territoires de l'Ituri: Djugu, Irumu et Mahagi.

Pour éviter la propagation de la maladie, le gouverneur de province annonce la suspension de la commercialisation de la volaille:

«La circulation de la volaille de toute espèce se trouvant dans ces localités est strictement interdite. Et les marchés s'y trouvant sont fermés au commerce de la volaille. La volaille se trouvant dans un rayon de de 3 kilomètres autour de ces localités doit être systématiquement détruite dans le cadre de nettoyage sanitaire».

Le chef de service de la production et santé animale indique que d'autres mesures de surveillance sont déjà mise en place, notamment au marché central de Bunia, qui se ravitaille naturellement en volaille dans ces différentes localités. Il appelle donc à la non-manipulation des volailles infectées ou retrouvées mortes, pour éviter la contamination.