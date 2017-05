Cameroun: Yaoundé - Le décor est planté

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours… Plus »

La parade sera rythmée par quatre musiques : la musique de la GP, de la Gendarmerie nationale, des armées et de la Sûreté nationale. La commission du défilé civil que préside le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouna Foutsou, assure que tout est fin prêt. L'on tient à ce que le timing soit scrupuleusement respecté. L'on veillera particulièrement sur l'observance du nombre de carrés.

C'est une séance qui a permis au public de la capitale d'avoir un avant-goût de ce qui va se passer demain au Boulevard du 20 mai. Le passage des aéronefs de l'armée de l'air et du Bir, la belle parade offerte par les élèves-officiers de l'Emia et des forces spéciales comme le Bir, le Btap, la Brir, ou le passage remarquable des éléments de la Garde présidentielle ont constitué un véritable régal pour de nombreux curieux massés autour du boulevard du 20 mai.

Le chef d'état-major des armées s'est montré pointilleux sur les détails. Pour corriger les ratés, les pas et les gestes superflus, il a imposé deux passages pour l'exercice du défilé à pied. Le timing sera respecté à la lettre. Le défilé militaire doit se dérouler en 60 minutes, pas plus. Un carré spécial sera réservé au contingent camerounais des casques bleus.

Sous la supervision des proches collaborateurs du chef de l'Etat dont le directeur du Cabinet civil, Martin Belinga Eboutou, du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo et d'une bonne brochette des membres du gouvernement, toutes les étapes de la cérémonie de demain ont été bien scénarisées et mises en musique.

Le débriefing organisé par le général de corps d'armée René-Claude Meka clôturait ainsi plus de trois heures de simulation de la grande parade civile et militaire telle qu'elle va se dérouler demain.

