Cameroun: Vivre-ensemble - Le dialogue interreligieux comme socle

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours… Plus »

Justifiant du thème prévu pour la circonstance, chacun est resté dans sa chapelle religieuse pour dire et décrier ce qui éloigne l'homme de la paix du bonheur et de la justice. Cheik Abdoulkamil, grand imam de la communauté Chi'ite duodécimaine a sa lecture du syncrétisme religieux.

Dans une salle de conférences de l'hôtel Relais de Tsinga à Yaoundé, à la même table, des imams, des pasteurs et autres laïcs, partagent un même panel. Mardi dernier, rassemblés pour débattre du vivre-ensemble à la camerounaise sous l'éclairage des religions chrétiennes et musulmanes, ils ont dégagé une convergence de vues pour le bien-être social de l'homme face aux dangers du monde actuel.

Une conférence réunissant musulmans et chrétiens sur la paix, le bonheur et la justice s'est tenue mardi à Yaoundé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.