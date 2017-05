Cameroun: Ebolowa - On règle les derniers détails pour le 20 mai

Les préparatifs vont bon train au sein des différentes commissions mises sur pied. La répétition générale a eu lieu hier.

Ce jeudi, grande répétition générale, place des solennités de Nko'ovos. Toutes les parties prenantes, civiles et militaires, y ont pris part dans la perpective du rendez-vous de samedi prochain. Ce sera alors l'apothéose de fête nationale, qui aura été marquée par une semaine entière de manifestations culturelles, sportives et socio-éducatives.

Hier, outre le grand investissement humain et autres travaux d'intérêt communautaire, a eu lieu au stade municipal d'Ebolowa, un match de football entre Justice FC et l'équipe des délégués régionaux et assimilés. Pendant ce temps, l'effervescence s'est poursuie au village artisanal régional qui abrite depuis mardi le « village de l'unité et de l'intégration nationales ».

Ici, les administrations publiques, parapubliques et privées exposent, pour le grand bonheur du public, leur savoir-faire qui s'inspire amplement de la dynamique du vivre-ensemble. Côté forces de défense, les différents corps de l'armée, de la police, des douanes, de l'administration pénitentiaire et des forêts et faune peaufinent leur prestation dans les casernes et certaines artères de la ville.

Mardi, la place des solennités, théâtre de l'événement attendu, a été prise d'assaut. Le temps était au repérage. De leur côté, les établissements scolaires, primaires, secondaires, centres et écoles de formation rien n'est plus à l'approximation. Au sein des associations, partis politiques et autres regroupements citoyens, les répétitions se multiplient.

L'accent est mis sur la maîtrise des mouvements, afin de rendre plus habiles les acteurs de la grande parade du 20 mai à la place de la solennité de Nko'ovos. Ce sera, annonce-t-on, en présence des délégations venues du Gabon et de Guinée équatoriale invitées, comme à l'accoutumée, pour communier avec les populations du Sud.