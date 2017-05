Cameroun: Village de l'unité - L'histoire du pays en expo

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours… Plus »

Si leur curiosité n'est toujours pas assouvie après avoir parcouru cet album-photos historique, attraction phare du Village de l'unité et de l'intégration nationale (ouvert lundi dernier et fermé hier par un concert de musique), les visiteurs font la queue, question d'entamer un parcours guidé tout aussi intense du Musée national.

En noir et blanc, Anne Marie Nzié, Manu Dibango, Eboa Lotin, Daniel Ndo ou encore Dikongue Pipa, signalent qu'au-delà de tous ces enjeux politiques, le Cameroun de l'Indépendance et de la Réunification, prenait une pause pour s'abreuver aux sources de la musique, du cinéma, du rire.

Sa compagne, Chrissy quant à elle, est marquée par l'évolution de la radio et des médias en général. « Il fallait qu'on se déplace carrément pour venir consulter les informations sur un mur ? C'est étonnant. Les choses ont vraiment changé », se dit-elle. Le poids du temps est plus puissant que jamais à l'intérieur de ces deux stands. L'histoire se dévoile sur le fil de la culture.

Rosine de renchérir, songeuse, « je ne savais pas que le président Ahmadou Ahidjo a été Premier ministre, et que c'est lui qui a proclamé l'Indépendance le 1er janvier 1960. » Cette expo réalisée par le ministère des Arts et de la Culture en collaboration avec les Archives nationales, étanche visiblement la soif de découvertes des jeunes visiteurs.

Et la rencontre est riche de secousses. Beaucoup en sortent remués. Lucienne, Alice et Rosine, sont toutes retournées après avoir découvert en images, l'évolution surprenante de l'architecture de l'ancien palais présidentiel, site où se dresse désormais le Musée national. « J'ai vraiment été émerveillée de savoir que cette maison a été la propriété d'un certain Esono Ela à la fin des années 1800 », révèle Alice.

