Ile Maurice: Xavier Duval - «Je recherche un Rodriguais pour présenter le PMSD à Rodrigues»

Il a poursuivi en indiquant que son vœu le plus cher est que le prochain Premier ministre soit issu du PMSD. «C'est le seul espoir qu'il me reste», a déclaré Xavier-Luc Duval.

Xavier-Luc Duval a également commenté la décision du gouvernement régional rodriguais de faire enlever le nom de sir Gaëtan Duval à l'aéroport. «La population mauricienne et celle de Rodrigues sont choquées et en colère par la manière de faire du chef commissaire, Serge Clair. J'espère que le gouvernement n'accèdera pas à sa requête», a fait ressortir le leader du PMSD.

Le leader de l'opposition est d'avis que «Rodrigues est passé à côté de son développement et c'est la raison pour laquelle, les Rodriguais sont nombreux à quitter leur île natale pour venir s'installer à Maurice». Toutefois, a poursuivi Xavier-Luc Duval, «la majorité des Rodriguais qui viennent à Maurice sont des squatteurs et vivent dans des situations précaires».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.