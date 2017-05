Angola: L'Angola pour l'implication de la communauté internationale dans l'assistance aux réfugiés de la RDC

C'est peut-être sur l'axe Washington et Luanda que pourrait bien se dénouer la crise politique dans… Plus »

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC se déplace ce vendredi à la province angolaise de Lunda Norte, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés de la RDC pour en apprendre davantage sur l'impact de la catastrophe humanitaire.

A la presse angolaise et de la RDC, le ministre a déclaré que l'Etat angolais avait déjà mis à la disposition environ trois millions de dollars dans des tentes, vivres et d'autres produits pour assurer une meilleure assistance aux réfugiés.

Selon le ministre Georges Chikoti, il faut une surveillance accrue de la communauté internationale et un engagement fort des autorités locales pour le rétablissement de la paix et la stabilité dans la région congolaise démocratique de Kasai.

La position a été exprimée par le ministre des Relations Extérieures, Georges Rebelo Chikoti à la fin d'une audience que le vice-président de la République, Manuel Vicente, a accordée au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Leonard She Okitundu.

