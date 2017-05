Angola: Le MPLA réaffirme l'engagement de l'Angola dans la quête de la paix en Afrique

Le Gouvernement angolais a réaffirmé vendredi, la nécessité d'une plus grande implication de… Plus »

À cet égard, il a réitéré au secrétaire général du Frelimo, Eliseu Joaquim Machava, la solidarité et la volonté ferme du MPLA et des Angolais de voir la patrie de Samora Machel en paix et harmonie en vue de son développement.

Sur la paix au Mozambique, qui avait été perturbée, Paulo Kassoma a auguré que les signes d'entente et de paix soient consolidés dans l'intérêt de la paix et du progrès de ce peuple frère.

"L'Angola reçoit des milliers de réfugiés de la RDC à la recherche de la paix et la protection", a-t-il dit, soulignant que quelques succès obtenus dans le cadre de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL) sont sacrifiés en vertu du conflit, qui repose sur une base ethnique et tribale.

