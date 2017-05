Tunisie: L'apothéose

Le retour de A. El Belli à la tête de la direction des «Bleus» au début de la saison a été très bénéfique à plus d'un titre. D'abord, ce chevronné a mis de l'ordre dans la maison en mettant en place une stratégie à court et long terme par le recrutement d'un entraîneur expérimenté, en l'occurrence L. Rhim, pendant trois ans.

De plus, il a mis des moyens financiers énormes pour renforcer l'effectif disponible en recrutant au moins vingt nouveaux joueurs dans tous les postes. Résultat : l'équipe n'a pas mis trop de temps pour carburer, imposant au passage son jeu pour terminer la première phase de poule à la première place avant de surclasser ses adversaires lors du play-off pour briguer une place au soleil avec à l'actif sept victoires, un nul et une seule défaite, en attendant le dernier match de formalité contre le COM.

Toutefois, la solidarité du comité et sa parfaite entente avec le staff technique à la fois ouvert et communiquant ont favorisé un climat de sérénité pour réaliser le rêve de toute une ville avide de succès...

De même, les supporters, très attachés à leur première équipe, ont joué un rôle important dans ce retour, puisqu'ils ont été durant la saison très solidaires avec les joueurs, notamment dans les moments difficiles. Pour terminer, l'USM version El Belli/Rhim a gagné son pari en réalisant son premier objectif, en attendant la confirmation la prochaine saison parmi l'élite.

Néanmoins, l'ossature d'une équipe perfectible existe et avec trois ou quatre renforts bien ciblés et dans des postes clefs, le groupe gagnera en maturité et sera plus solide et homogène.

En effet, les acteurs de l'accession, en l'occurrence Badéri, Jrad, Hichri, Mechmoum, Sabbahi, Dhib, Ben Frej, Bouraoui, Toujani, Gasmi, Ben Mansour, Ben Hassine, Kabbou, Chotbri, Messaïdi et autres Sakly, Ben Romdhane, Mhaïssi, Hammadi et Aouichaoui, sont capables, grâce à leur bagage technique, leur sérieux et leur générosité, de hisser l'équipe à un palier supérieur et de surcroît se frayer un chemin parmi les grands la saison prochaine.

Ils ont dit

A. El Belli (président de l'USM)

«C'est un grand jour, nous avons amplement mérité ce retour parmi l'élite. Je dédie cette accession à la grande famille de l'USM qui a été durant toute la saison très solidaire avec l'équipe et qui a réalisé son objectif grâce à l'union sacrée de tous les Monastiriens volontaires et généreux».

L. Rhim (entraîneur)

«En retrouvant la Ligue 1, on a réalisé notre premier objectif... C'était vraiment très difficile car l'opposition en Ligue 2 est rude et acharnée. Après avoir assuré la qualification au play-off, on a réalisé presque un parcours sans faute lors des barrages puisque sur neuf matches déjà joués, on a réalisé 7 victoires contre un nul et une seule défaite. Un grand bravo au comité, aux supporters et aux joueurs qui ont cru en leurs chances».

W. Hichri (capitaine)

«On a tant souffert avant de réaliser le retour en Ligue 1. La solidarité des joueurs et la parfaite entente avec le staff technique et le comité ont favorisé un climat de quiétude et de sérénité au sein du groupe qui a mis les bouchées doubles pour rendre le sourire à toute une ville avide de succès».

Mohamed Ali Ben Mansour

«Je suis comblé de joie car notre accession est amplement méritée. Grâce à notre maturité tactique associée à notre grande expérience, on a réalisé presque le plein au play-off, alignant au passage six victoires d'affilée qui nous ont propulsés vers les commandes. Maintenant, on a tout le temps pour préparer la prochaine saison avec comme objectif de se classer au milieu du tableau».