Tunisie: «L'effort de l'armée dans la protection du pays ne l'empêche pas d'accorder de l'intérêt au côté social et sportif»

Les deux ministres ont rendu hommage, à cette occasion, à un groupe de sportifs militaires et civils, relevant de la direction d'éducation physique et militaire, qui ont accompli de bonnes performances à l'échelle régionale, continentale et internationale au cours de l'actuelle saison.

Majdoline Cherni a ajouté que «la promotion du sport militaire est un objectif fondamental dans l'action du ministère de la Jeunesse et des Sports, et certains sportifs militaires ont bénéficié de contrats objectifs pour les motiver à rééditer leurs performances».

De son côté, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdoline Cherni, a souligné que «les performances des sportifs militaires sont un motif de fierté pour les forces armées tunisiennes qui n'ont cessé de donner de leçons dans l'excellence, la détermination et de défi. Certains d'entre eux ont été honorés aujourd'hui à l'occasion de la clôture de la saison sportive militaire dont des héros blessés lors d'opérations de lutte contre le terrorisme», a-t-elle affirmé.

«Nous œuvrons avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et les différentes fédérations sportives à développer le sport militaire avec l'introduction de nouvelles disciplines», a-t-il précisé.

«Le grand effort consenti par l'institution de l'armée dans la protection du pays ne l'empêche pas d'accorder de l'intérêt au côté social et sportif, en réunissant les conditions de succès dans le sport militaire au plan national, régional et international», a déclaré le ministre à la presse, à la fin de la cérémonie de remise des trophées.

Le club du Premier centre d'entraînement de l'armée de l'air a remporté la coupe de Tunisie militaire de football 2016-2017, en battant le club de l'Ecole des officiers de l'armée de l'air aux tirs au but (5-3), en finale, soldée par un résultat nul au terme du temps réglementaire, disputée au Centre social et sportif Meftah Saâdallah.

