Tunisie: Métlaoui au bout du rouleau

Grâce à sa vitesse, Manoubi Haddad fait des misères à la défense rouge et blanc. Puis, un nouveau tournant. Servi par Issam Dkhilelli, Hamza Agrebi, d'une frappe tendue à ras de terre double la marque et met les siens définitivement à l'abri (2-0, 83').

Il est vrai que le cœur n'y est pas vraiment, même si Maâouani a failli égaliser à la 78'. Après avoir mis Tka dans le vent, il rate le cadre et laisse passer une occasion en or.

D'ailleurs, c'est l'un des seconds couteaux, Mootez Zemzmi, qui va s'illustrer d'emblée en ouvrant le score pour les Clubistes dès la 12e minute.Les Sang et Or du Sud-Ouest réagissent et prennent les rênes de la rencontre, sans toutefois se montrer tranchants. Ils vont même subir un second coup dur sous forme de grave blessure de Borhane Lahkimi (fracture de la main) qui nécessite son hospitalisation dans une clinique.

La saison devient de plus en plus longue pour le club du Bassin minier. Il n'a pas su enrayer la spirale des défaites, hier, devant une formation clubiste largement diminuée mais qui a su se montrer réaliste.

