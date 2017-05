Tunisie: Le CA conserve son titre

A l'issue de matchs très disputés riches en spectacles, en buts et en émotions ce sont les deux équipes du Club Africain et de l'école primaire de Djerba Midoun qui se sont qualifiées pour la finale tunisienne de cette compétition et c'est finalement l'équipe du CA qui a remporté ce match à sens unique sur le score sans appel de 6 buts à 0.

Ce choix de décentralisation a permis aux 192 joueurs, qui ont représenté les seize équipes qualifiées pour cette finale, de vivre une expérience humaine et émotionnelle hors du commun et de partager de réels moments de plaisir l'espace d'un week-end DNC unique qui restera gravé dans leurs mémoires.

Voulant aller encore plus dans la proximité et toujours avec un air de nouveauté, les responsables de la DNC ont en effet choisi de l'organiser à Monastir.

