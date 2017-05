Tunisie: Logique d'un itinéraire

Les Insulaires n'ont trouvé la faille que sur penalty signé Yasser Zayat. Revoilà le Stade Tunisien et l'US Monastir en Ligue 1! Le COM, quant à lui, n'est pas près de lâcher l'affaire. On attend les barrages avec impatience.

Ces derniers ont bénéficié d'un penalty inexistant. Bref, le ST n'a pas fait de détails face à son poursuivant, le COM. Score final, 3-0 et un triplé de Slim Jedaïd, le tout en une heure de jeu.

Un doublé de Najeh Hamadi et une autre réalisation de Rafik Kabbou. Et voilà les gars du Ribat de retour en Ligue 1.

Ce n'est que justice pour deux grands clubs, réguliers dans le rendement et favoris en puissance depuis les trois coups du tournoi. Après leur succès étriqué face au dauphin bardolais, les Bleus de Monastir ont enchaîné et battu le SAMB 3-1.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.