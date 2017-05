Tunisie: Composition du staff technique

La CAF a également désigné deux commissaires de matches tunisiens, à savoir Ridha Kraïem pour la rencontre Mali-Gabon, prévu le 10 juin à Bamako (Groupe C), et Wajdi Aouadi pour le match Libye-Seychelles, le 9 juin à un lieu qui sera déterminé ultérieurement (Groupe E).

Par ailleurs, la CAF a confié la direction du match Soudan-Madagascar (Groupe A), prévu le 9 juin à El Obeid (Soudan), à un trio arbitral tunisien composé de Sadok Selmi (arbitre central) et de Mohsen Ben Salem et Faouzi Jridi (arbitres-assitants).

Suivi de près par le nouveau staff technique de la sélection tunisienne de football, le défenseur Yoann Benalouane, qui évolue à Leicester, a finalement dit non à un retour avec l'équipe nationale. Par ailleurs, Nabil Maâloul est en pourparlers «difficiles» avec Rani Khedhira du RB Leipzig et le milieu de Montpellier, Elyès Skhiri.

