Guinée: Journée internationale des Musées - Des visites gratuites au Musée de Sandervalia

Chaque année est célébrée la journée internationale des musées, avec un thème particulier. Cette journée est l'occasion pour les professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Le thème retenu cette année est : « Musées et histoires douloureuses : dire l'indicible dans les musées », un thème qui invite à réfléchir sur le rôle des musées dans les communautés locales et dans la société en général. Notre reporter Oumar M'Böh s'est rendu au Musée national de Guinée pour connaitre l'état dans lequel il se trouve.

Le musée national de Sanderwalia est situé à l'extrême Sud de Kaloum (centre administratif). Il a été créé en 1978 sous la première République. Ce site hautement historique regorge un bâtiment principal dans lequel il y a des salles d'exposition d'objets d'arts et métiers, d'instruments culturels, religieux et croyance, de chasses et des objets archéologiques. Dans l'enceinte de ce musée, on trouve des monuments historiques de plusieurs personnalités dont la case d'Olivier de Sanderval d'où le nom du quartier de sandervalia.

Selon le chef de département inventeur et collecte dudit Musée, Boubacar Diallo, le musée de sandervalia a besoin de moyens financiers pour faire sa toilette car la plupart des monuments historiques qui s'y trouvent sont en manque d'entretien. Raison pour laquelle, il sollicite l'accompagnement de l'Etat et des personnes de bonnes volontés pour le revaloriser.

Malgré le mauvais état dans lequel se trouve le musée, il a enregistré plus de 4 000 visiteurs en 2016, toutes catégories confondues, dont la majorité est constitués d'élèves et étudiants.

A l'occasion donc de la célébration de la journée internationale des musées, les responsables dudit musée ont offert des visites gratuites.