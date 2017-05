La Mauritanie et la société française Total ont signé vendredi, à Nouakchott, le… Plus »

La cérémonie de lancement des activités de la journée s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Mohamed Ould Ahmed Aïda et du président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie M. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud.

«La BCM s'emploie, dit-il, à soutenir le développement économique du pays de manière générale, un des objectifs les plus importants que les autorités supérieures, conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz s'attachent à réaliser en accompagnant au mieux la conjoncture économique aux niveaux mondial et régional».

Plusieurs acteurs des milieux financiers et économiques participent à cette journée, au cours de laquelle, des exposés relatifs au marché monétaire islamique, au lancement de bons islamiques du trésor, à la nouvelle loi des banques et aux produits financiers islamiques en Mauritanie, seront présentés.

Les activités de la journée de présentation des finances islamiques « résultats et défis », organisé par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, ont été ouverts vendredi à Nouakchott.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.