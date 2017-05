Jusqu'à dimanche 21 mai, la Foire Internationale de Madagascar accueille le grand public et les investisseurs… Plus »

À l'endroit des élus et autres acteurs politiques, le CEM, a fustigé le non respect des engagements pris devant la population.

Des hommes d'église, le CEM requiert une remise en question quotidienne et une exemplarité dans les mots et le comportement. Rapportant les défaillances, les illégalités, la corruption, les comportements arbitraires et les abus rencontrés dans plusieurs domaines publics, la Conférence épiscopale interpelle particulièrement les départements ministériels que sont la Santé publique, l'Éducation nationale, la Défense nationale, la Sécurité publique, ceux des Mines et de la Justice.

« Les raisons de cette situation ne sont autres que les mensonges et dépravations qui submergent la vie publique jusqu'à étouffer la voix des personnes justes. L'argent dicte tout et devient un Dieu que l'on sert jusqu'au sommet », ajoute la Conférence des évêques. Le CEM n'épargne personne dans ses remontrances.

De traduction libre, le CEM a, entre autres, déclaré qu'« il n'y a plus lieu d'alerter. Ce dont on a besoin, c'est d'un changement radical de principe ». Une nouvelle fois, la Conférence épiscopale n'est pas tendre face aux errances des acteurs de la société malgache, particulièrement, des tenants du pouvoir. Seulement, cette fois-ci, elle réclame que les changements requis pour soigner les maux de la société soient concrétisés.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.