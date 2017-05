Au cours d'un séminaire sur la conformité, l'AML et la présentation de la Plateforme digitale des services Wari, qui s'est tenu le vendredi 19 mai, à Dakar, à l'hôtel Pullman, le Groupe Wari démontre la vitalité de ses produits diversifiés et anticipe déjà sur les enjeux de l'industrie digitale de demain.

Cette option a été présentée ce vendredi à travers les interventions de M. Kabirou MBODJE, PDG du Groupe Wari et M. Mouhamadou SEYE, Directeur Général Adjoint de Wari, en présence de Jonathan C. SCOTT, chargé des questions économiques et commerciales à l'Ambassade des Etats-Unis à Dakar, de représentants de partenaires comme Volo, de la CENTIF, d'institutions en charge de la sécurité, de banques, établissements financiers etc.

Des chiffres clés

Quelques chiffres mettent en évidence l'importance de cette plateforme qui s'étend sur plus de 60 pays couverts dans le monde avec un portefeuille de plus de 100 banques et institutions financières partenaires. En termes de transactions, le volume atteint la barre de 1 000 000 de transactions par jour sur un réseau de plus de 500 000 points de services à travers le monde employant plus de 300 collaborateurs avec à la clef quelque 45 000 emplois créés. La plateforme Wari d'après ses dirigeants génère plus de 5 milliards USD de flux annuel et 500 000 USD sont redistribués par an, par le Fonds de Solidarité Wari.

Diversification des services

Les services offerts se diversifient, au fil des ans, allant du paiement de factures d'eau, d'électricité et d'abonnement TV, au transfert d'argent, en passant par la recharge de crédit, le paiement de pensions et bourses, les jeux et loteries...

Ceci requiert un dispositif fiable et sécurisé, protégeant les données personnelles, pour l'intérêt des clients et partenaires, mais aussi pour faire face à toutes formes de pratiques illégales, dans un contexte de lutte contre le blanchiment d'argent et de terrorisme.

Avec des partenaires comme Volo, un dispositif de contrôle s'opère, sur tous les maillons de la chaîne des transactions, de l'initiative de l'opération à son dénouement, en passant par l'agent qui l'exécute, le lieu où elle s'effectue.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision prise en 2015, de procéder à l'identification, au moment de la transaction, entre autres, mesures préventives pour parer à toutes pratiques illégales ou de nature à favoriser le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.

C'est le moins que l'on puisse attendre d'un acteur économique de cette importance, qui contribue à l'émergence des économies africaines, de par les emplois créés, les impôts et taxes payés et son apport en terme de responsabilité sociétale d'entreprise impactant positivement dans des secteurs aussi vitaux que la santé, l'éducation, la finance etc.