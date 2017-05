Afrique de l'Est: Le constructeur General Motors se retire d'Inde et d'Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le groupe américain cède ses activités au constructeur japonais Isuzu. Un coup dur pour le pays où plus de 1500 emplois directs sont menacés et plusieurs milliers d'autres indirectement alors que le taux de chomage dépasse aujourd'hui les 26%. Depuis plusieurs années, les ventes de voitures sont en baisse. L'année dernière GM n'a assemblé que 34 000 véhicules dans son usine de Port Elizabeth et les prévisions pour 2017 ne s'annoncent guère meilleures. Déjà au cours des dernières années General Motors avait retiré sa marque Chevrolet du marché européen et quitté la Russie faute de succès commercial.

La patronne de GM, Mary Barra, donne désormais la priorité aux marges et à la rentabilité. En Inde, General Motors conserve son usine de production mais les véhicules qui y seront assemblés ne seront plus commercialisés sur le marché local, mais exportés vers l'Amérique latine.

