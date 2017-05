Burkina Faso: Des étudiants réclament la vérité sur la mort de Dabo Boukary

Les participants issus de la presse écrite, en ligne et des médias audiovisuels du Burkina ont pu… Plus »

« Nous sommes là pour demander justice pour notre frère, déclare l'un d'eux. Là, la justice est très lente, on dirait que dans ce pays la justice ne fait pas son travail ». « On ne veut plus l'injustice au Burkina Faso, nous sommes fatigués, on en a marre, trop, c'est trop, ajoute un autre. On voudrait que le dossier Dabo Boukary puisse être réglé de sorte à ce que l'âme du défunt puisse reposer en paix. Pour nous, il y a une mainmise qui ne dit pas son nom. Depuis 1990, il s'est passé 27 ans ! Pour nous ce n'est pas normal ».

Au Burkina Faso, les étudiants ont manifesté devant le palais de justice de Ouagadougou pour exiger encore une fois la lumière sur l'assassinat de Dabo Boukary, étudiant en 7e année de médecine au moment des faits. Vingt-sept ans après sa disparition, et la présentation de sa supposée tombe au mois de février, le dossier est toujours entre les mains du juge d'instruction. Deux personnes sont inculpées dans l'affaire. Il s'agit du général Gilbert Dienderé, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré et le médecin colonel Bamba Mamadou. Les étudiants demandent à la justice d'accélérer le traitement du dossier.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.