Sur les 5.137 migrants arrivés en Grèce au cours des quatre premiers mois de 2017, un peu plus de la moitié proviennent de deux pays : la Syrie (1.891 personnes) et l'Iraq (706 personnes).

Le bureau de l'OIM à Athènes a indiqué cette semaine que les autorités grecques ont signalé l'arrivée de 167 migrants et réfugiés depuis lundi, dont plus de la moitié rien que sur l'île de Chios.

Selon le bureau de l'OIM à Rome, 85% de ces migrants et réfugiés (45.754 personnes) sont arrivés en Italie et plus de 8.500 d'entre eux - soit près d'un cinquième du total de cette année - sont arrivés au cours des deux dernières semaines. Les 15% restant sont arrivés en Grèce, à Chypre et en Espagne.

Près de 55.000 migrants et réfugiés sont entrés en Europe depuis le début de l'année en empruntant la Méditerranée et 1.332 ont péri dans leur traversée maritime, a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué.

