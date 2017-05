Tunisie: Quand le neveu de l'ex-première dame parle corruption à la télévision

Imed Trabelsid détaille ensuite les backchichs versés et les trafics qui ont suivi : climatiseurs, alcool, ou même vaisselle. Imed Trabelsi demande enfin pardon au peuple tunisien. Des excuses qui font partie des conditions pour obtenir un accord d'arbitrage avec l'Etat et un éventuel abandon des poursuites contre lui s'il rembourse les sommes détournées. Pour l'instant, son dossier est toujours en attente auprès du chargé de contentieux de l'Etat.

Le neveu de l'ancien dictateur tunisien Zine el-Abidine Ben Ali a témoigné vendredi 19 mai 2017 à la télévision. Un évènement encore impensable quelques années plus tôt. Mohammed Imed Trabelsi, membre de la famille de l'ex-première dame, a raconté en détails comment il a corrompu les douaniers et usé de son pouvoir pour ses intérêts privés. Un témoignage inédit et exceptionnel, puisqu'Imed Trabelsi est actuellement emprisonné. C'est aussi la première fois qu'un proche de l'ancien régime avoue publiquement ses crimes et demande pardon au peuple tunisien.

