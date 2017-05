Sénégal: Cloture de l'atelier d'initiation pratique de la finale du PARC, à 15h30

Dakar — La Place du souvenir abrite, cet après-midi à 15h30, la cérémonie de clôture de l'atelier d'initiation pratique de la 2ième édition de la finale du Championnat panafricain de robotique (PARC), annonce un communiqué parvenu à l'APS.

La 2ième édition de la finale du Championnat panafricain de robotique (PARC) organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Association SenEcole se tiendra, samedi, à 9h au Stadium Marius Ndiaye.

Ce concours entre dans le cadre de la promotion de la science et de la technologie au service du développement. Il est axé sur le thème "Made in Africa".

Près de 300 collégiens et lycéens formés, provenant des régions du Sénégal, de la Gambie et du Mali, vont concevoir, construire, programmer des robots et proposer des solutions à l'Afrique grâce à la science et à la technologie.

Le Concours panafricain de robotique a pour objectif de donner aux jeunes Africains la possibilité de découvrir les STEM à travers des activités pratiques de Robotique.

C'est une compétition de robotique entièrement africaine qui réunit des équipes de robotique de niveau moyen et secondaire pour participer à une compétition autour d'un défi basé sur un sujet du monde réel lié à la science et au développement durable de l'Afrique.

Il vise à donner une meilleure compréhension de la façon dont les STEM sont utilisées pour résoudre des problèmes réels, promouvoir un engagement précoce des jeunes filles et des garçons dans les STEM et inspirer les jeunes Africains à être des leaders en science et technologie.