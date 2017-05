Sénégal: Après 33 ans de bons et loyaux services au Soleil - Babacar Khalifa Ndiaye prend sa retraite

Le « coach » a officiellement dit ses adieux, hier, à sa famille du «Soleil» où il a passé plus de 30 ans comme journaliste. La cérémonie organisée en son honneur par le service Sports où il a effectué l'essentiel de sa carrière, a été empreinte d'émotion. Avec la modestie qui le caractérise, Babacar Khalifa Ndiaye, un journaliste talentueux, a exhorté les uns et les autres au travail bien fait.

Babacar Khalifa Ndiaye, l'homme « qui sifflote à chaque fois qu'il vient au Soleil », a pris sa retraite, après 33 ans passés au quotidien national. Hier, une cérémonie a été organisée par ses désormais anciens collaborateurs du service Sports pour fêter son départ et lui rendre un hommage mérité en présence d'une bonne partie du personnel du «Soleil». Les témoignages à l'endroit de BKN, sa mythique signature dans les pages sports de l'astre de Hann, le coach pour certains, ont été unanimes et empreintes d'émotion.

Certains comme Tata Sané n'ont pu éviter de fondre en larmes. Mais ainsi va la vie, a philosophé, stoïque, Ibrahima Mbodj, le coordonnateur général des Rédactions. « Le départ à la retraite de Khalifa, c'est beaucoup d'émotion et de regrets », a-t-il d'emblée souligné. Il a salué « un journaliste accompli », d'une très grande capacité de production doublé d'une excellente plume. Par ailleurs, Ibrahima Mbodj retient du « coach » un « grand patriote d'entreprise » qui « n'a jamais rechigné à la tâche ». Sans oublier sa modestie. « C'est quelqu'un d'extrêmement modeste. Il est l'un des meilleurs journalistes sportifs ; mais il ne l'a jamais montré », a encore témoigné le coordonnateur général des Rédactions. M. Mbodj croit savoir qu'avec son départ, il laisse un grand vide derrière lui.

Cheikh Tidiane Fall, l'ancien chef de service au «Soleil», a été le « patron » de Babacar Khalifa Ndiaye pendant de longues années au service Sports. Il est bien placé pour apporter un témoignage sur les qualités de l'homme. « Khalifa et moi, nous avons travaillé ensemble pendant de longues années au service Sports mais nous n'avons jamais eu de problèmes », se rappelle avec sérénité l'ancien directeur de la Rédaction du «Soleil». Et de ressasser, tel un refrain, les mêmes propos que le coordonnateur des Rédactions. « Il n'a jamais rechigné à la tâche », a-t-il martelé ; non sans se féliciter de sa très grande capacité de production. Cheikh Tidiane Fall a invité son ancien poulain à continuer à s'ériger en modèle, à partager son expérience et à rester actif. Le coordonnateur général de l'Administration, Amadou Guèye Ndiaye, a magnifié les qualités multiples de l'ancien coordonnateur de la Rédaction sportive. Il a aussi souligné que le Directeur général, Cheikh Thiam, n'a pu assister à la cérémonie pour cause de contraintes.

Toujours serein comme à son habitude, BKN a exprimé sa reconnaissance à ses anciens collaborateurs y compris Cheikh Tidiane Fall. « Quand je suis arrivé au service Sports, il était le chef. C'est un grand professionnel et j'ai beaucoup appris auprès de lui », a-t-il soutenu. Mme Ndické Dimé, assistante principale du Directeur général, a abondé dans le même sens. « Nous étions dans le même bureau. C'est quelqu'un de très sympa et rigoureux », a-t-elle fait remarquer.

Le coach, avec l'humilité qui le caractérise, pense qu'il a juste fait ce qu'il avait à faire et que la vie continue. « Je n'ai fait que mon devoir. «Le Soleil» va continuer à paraître. Avant moi, il y avait des gens et il y en aura d'autres après nous », a-t-il expliqué. Sans vouloir passer comme un donneur de leçons, il a exhorté les uns et les autres au « travail bien fait » parce que « quand on travaille, on travaille d'abord pour soi, sa famille, etc ». « Travailler et n'attendez rien, l'essentiel est de mériter son salaire », a insisté Babacar Khalifa Ndiaye.

En guise de reconnaissance à son excellent travail, son ancienne équipe de la Rédaction sportive lui a remis un cadeau. Bonne continuation le « coach » !