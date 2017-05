Cameroun: Exploration - Le patrouilleur « Dipikar » à Pointe-Noire

L'équipage du nouveau fleuron de la Marine nationale vient d'accoster au port de la capitale économique du Congo.

Parti de la base navale de Douala le lundi, 15 mai 2017 en fin d'après-midi, dans le cadre de la « Tournée régionale de la flotte marine et de la campagne de promotion de l'architecture de sécurité/sûreté maritimes du golfe de Guinée », le patrouilleur de haute mer CNS « Dipikar », dernière acquisition en date de la Marine nationale, a jeté l'ancre hier (jeudi) en fin de matinée, dans le port de Pointe Noire, capitale économique du Congo, après trois jours de navigation sans grands encombres.

Pendant tout le trajet, le commandant Nkouonchou Théophile Désiré et son équipage composé de cinq officiers, 16 officiers mariniers et trois militaires de rang, ont veillé à ce que tout soit au point sur le plan de la sécurité, notamment en ce qui concerne l'étanchéité et le refroidissement des installations, avec à la clé, un exercice d'alarme incendie qui a été concluant.

Peu avant l'accostage et après avoir hissé le pavillon congolais comme l'exigent les usages en la matière, le navire a reçu à son bord une délégation d'officiers congolais sous la conduite du capitaine de corvette Sande Kanga Séverain, commandant du patrouilleur 202, assisté de l'officier de liaison Packa Levege Paterne.

Après les civilités d'usage, les deux parties ont échangé sur le programme du séjour qui comporte entre autres, une visite de courtoisie au commandant de zone et aux autorités administratives, un match de football et si possible, un exercice militaire conjoint. Il convient de préciser que le CNS « Dipikar » arrivé au Cameroun le 23 février 2017, est un bâtiment de guerre sans équivalent dans la sous-région. Il peut être mis en œuvre pour toutes les missions qui interpellent la Marine, notamment en ce qui concerne la surveillance des côtes, de l'espace maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans la lutte contre la piraterie et divers trafics en milieu maritime sans oublier la recherche et sauvetage en mer ainsi que l'épandage des produits dispersants dans la lutte anti-pollution.

Long de 52 mètres, large de 9,80 mètres pour un tirant d'eau de 2,75 mètres reposant sur une coque en V profond, ce patrouilleur doté d'armements pour assurer sa propre sécurité et dissuader toute attaque aérienne est capable d'embarquer 100 000 litres de gasoil pour une autonomie de 20 jours en mer. Il est propulsé par deux moteurs diesel de 2500 chevaux chacun et dispose en outre de trois groupes électrogènes et d'une capacité de production d'eau douce. La mission au Congo lui a ainsi permis de tester ses capacités opérationnelles.

On se rappelle que lundi dernier, lors de la cérémonie officielle de coupure du ruban symbolique, le contre-amiral Jean Mendoua, chef d'état-major de la Marine nationale et représentant du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, avait révélé que l'acquisition du CNS « Dipikar »traduisait la volonté du chef de l'Etat, chef des armées, de consolider la montée en puissance de la flotte navale camerounaise. Le clou de l'escale de Pointe-Noire sera la célébration demain, samedi, de la Fête nationale, édition du 20 mai 2017. Il est prévu dans ce cadre plusieurs manifestations dont l'accueil des membres de la communauté camerounaise sur le navire.