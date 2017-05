Sénégal: Retrait des cartes d'électeur - Le ministre de l'Intérieur annonce 1.000 commissions

Le ministre a rappelé que le gouvernement avait un objectif minimal de 4 millions d'inscrits sur les listes, mais a pu atteindre plus de 6 millions. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, le fichier a été mis en place. La production des cartes a aussi démarré. Plus de 3 millions de cartes ont été produites. Le ministre a précisé que ses équipes auront la possibilité de distribuer les cartes jusqu'au 29 juillet. Il a rassuré que toutes les personnes inscrites sur le fichier auront leurs cartes. Le ministre a demandé aux citoyens de vérifier l'exactitude de leur inscription sur le fichier électoral. « Nous sommes dans la période contentieuse. Les citoyens peuvent vérifier. Après cette, période, il y aura le dépôt des candidatures. La campagne démarre le 9 juillet et prend fin le 28 juillet. Nous avons pris toutes les dispositions pour ne pas être pris à défaut », a-t-il souligné.

1.000 commissions seront mobilisées pour distribuer les cartes d'électeur. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. Il répondait à une question orale posée par le député, Abdou Mbow qui demandait les dispositions prises pour un bon déroulement du scrutin du 30 juillet notamment le retrait des cartes d'électeur. « Nous avions plus de 500 commissions lors de l'enrôlement des électeurs. Nous allons doubler cela. Nous avons un objectif de mille commissions de façon à faciliter la distribution », a souligné le ministre.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.