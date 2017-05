Sénégal: Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale - « Macky Sall est l'homme de son pays et de son temps »

Le président Macky Sall est à la fois l'homme de son pays et l'homme de son temps, selon le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse qui s'exprimait à la fin d'un atelier, à Mbour.

« Avant d'être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Et le président Macky Sall est l'homme de son pays parce que tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il essaie de réaliser, c'est au profit du Sénégal », a déclaré Moustapha Niasse. « Macky Sall, a-t-il ajouté, est l'homme de son temps parce que quand il élabore un programme comme le Plan Sénégal émergent (Pse) dont la première étape va finir en 2035, ce n'est pas pour nous, mais plutôt pour les jeunes », a-t-il déclaré. De l'avis du président de l'Assemblée nationale, l'homme pose des actes pour lui et pour ceux qui vont venir après lui. Il aurait pu dire que le Pse s'arrête en 2024, à la fin de son deuxième mandat, mais il a dépassé 2024 dans son cœur et dans son esprit, en n'écoutant pas les sirènes de la destruction.

"C'est demain que les gens comprendront. Mais, même les ennemis les plus irascibles auront dans l'esprit que ces autoroutes et autres infrastructures ont été réalisées par le président Macky Sall. C'est un problème de réflexe humain", a-t-il souligné, ajoutant que le Sénégal avance, qu'on le veuille ou pas, parce qu'au-delà de la pensée rhétorique, il y a l'action que nous menons ensemble avec et autour du président de la République. "Ce n'est pas de la politique, c'est du développement, du réalisme et des réalités, une volonté patriotique qui veut que ceux qui sont ensemble dans le sens positif se serrent la main. Ceux qui ne veulent pas travailler peuvent se serrer la main dans le désert", a dit M. Niasse.