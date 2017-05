Congo-Kinshasa: L'ASBL «Nous et le livre» initie huit écoles à la chanson et à l'écriture

Le Gouvernement angolais a réaffirmé vendredi, la nécessité d'une plus grande implication de… Plus »

Lancé depuis juin 2016, ce projet se propose de former 24 artistes dans trois disciplines, à savoir : la chanson, l'écriture et la peinture.

«Il était prévu qu'on réunisse au moins neuf écoles de la place. Nous avons travaillé avec les écoles de quatre districts de la ville de Kinshasa. Malheureusement une école a désisté. Tout se passe bien dans le cadre du projet : Rencontre de création et d'initiation des jeunes écrivains et artistes congolais».

L'ONG «Nous et le livre» initie, depuis quelques jours, les élèves de huit écoles de Kinshasa à la chanson et à l'écriture.

