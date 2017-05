Le forum "Phenomenal women 2017" est certes une plateforme pour célébrer, encourager et former les femmes dans leur processus d´entrepreneuriat et de créativité, mais il implique également les hommes qui ouvrent avec abnégation pour le "emporwerment" de la femme. Dans cette lancée, l´expert en finances et en prévention de crimes financiers, Charles H. Ngueuga, qui ne ménage aucun effort pour encourager le potentiel féminin, est invité audit forum pour partager son expertise en finance.

Charles H. NGUEUGA, puisqu´il s´agit de lui, est actuellement partenaire Associé à Fico Tonbeller où il occupe les fonctions de Directeur Régional pour l'Afrique. Nanti d´une longue expérience de plus de quatre décennies, Fico Tonbeller supporte les institutions financières dans les problématiques de Gouvernance, Risque et Conformité (GRC).

Avant de rejoindre Fico Tonbeller, Charles H. Ngueuga occupait les fonctions de Vice-président, European Sales chez Statestreet Bank, le premier "custodian" américain avec résidence à Frankfurt. Il a en outre servi comme consultant chez Thomson Reuters à Londres et à Frankfurt ou il gérait un portfolio de 20 institutions du FTSE 100.

Parallèlement à ses fonctions chez FICO Tonbeller, Charles H. Ngueuga est un homme qui s´engage socialement à travers l'ONG Pencils 4 Africa (Lauréate du Reuters Foundation Awards), laquelle œuvre pour améliorer les standards de l'éducation en Afrique. Convaincu du rôle clé de la jeunesse, de la diaspora et des femmes dans le processus du développement durable de l'Afrique, cet expert en finance voit dans ces trois piliers du développement de secteurs clés qui nécessitent un investissement particulier.

L´apport des hommes comme Charles Ngueuga au parcours riche vient une fois de plus mettre en exergue la nécessité de l´implication des hommes dans les projets visant à former et à encourager les femmes dans l´entrepreneuriat et la créativité. Son intervention s´articulera autour du thème "Conversations that count".

Rendez-vous est alors pris pour le 17 Juin à Francfort dans le cadre d´un forum riche en thèmes, ateliers et activités, sous la houlette de panélistes aux backgrounds admirables. Le tout sera couronné par un dîner "phénoménal".