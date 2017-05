Congo-Kinshasa: Après sa proposition par la DCODE/ CNSA - La candidature de J-P Alumba soutenue par des membres de la diaspora de la cité de l'UA !

Le Gouvernement angolais a réaffirmé vendredi, la nécessité d'une plus grande implication de… Plus »

Avec espérance de trouver gain de cause, la diaspora signataire de l'Accord de la cité de l'UA remercie le Premier Ministre Tshibala mais surtout le Président Kabila pour leur avoir accordé un Ministère au sein de l'Exécutif actuel. Et, toujours dan cet élan, les membres de cette structure qui voient en JP Alumba un candidat taillé sur mesure pour le CNSA, espère le voir embarqué.

Par ailleurs, quant au profil de Jean-Pierre Alumba, Madame Chantal Shambu et Monsieur Raphaël Kitiaka, tous deux des dialogueurs des assises de Kodjo et membre de la diaspora congolaise, se veulent rassurant. "Mr Alumba a une expérience et compétence à mettre à la disposition de cette nouvelle institution pour sa réussite. Il a, en effet, de facilité en diplomatie, matière électorale ainsi qu'en médiation, gestion et résolution des conflits ", clament-ils.

