Ile Maurice: Mahébourg - Enceinte et battue, elle perd la vie à 17 ans

Selon Priscilla Tohul, le concubin de sa fille consommait du cannabis, «mais à aucun moment ma fille ne m'a dit qu'elle prenait de la drogue». En outre, Lorna a avoué une fois avoir été battue par son concubin. «La dernière fois, lorsqu'elle est venue pour l'anniversaire de son frère aîné, elle avait des bleus autour des yeux et à la main. Elle m'a dit qu'elle était tombée. Je lui ai dit que je ne la croyais pas», souligne-t-elle. Et récemment, la mère du jeune homme devait lui confier que le couple se disputait souvent.

Or, trois jours avant la Pâques, l'adolescente aurait fait une crise et aurait sombré dans le coma. «Ce n'est que lorsqu'elle s'est réveillée, deux semaines après, qu'elle a appris que son bébé était mort», poursuit Priscilla Tohul. Sa fille, une ancienne élève du collège Unity, lui avait confié sur son lit d'hôpital qu'elle voulait retourner vivre avec elle.

Et peu de temps après, la jeune femme est tombée enceinte. Elle devait accoucher d'un petit garçon fin avril. «Elle s'était même rendue à l'hôpital pour l'accouchement, mais a changé d'avis par la suite. Elle a eu peur quand on lui a dit qu'elle allait peut-être devoir accoucher par césarienne», relate sa mère.

«Lorna ne se droguait pas. Elle a vu comment son père, qui en consommait, me battait. C'est pour cette raison que nous l'avons quitté», confie-t-elle. Il y a un an, Lorna quittait à son tour la maison maternelle pour emménager chez son petit ami âgé de 21 ans, à Bambous-Médine. Elle avait pris cette décision un mois après l'avoir rencontré.

