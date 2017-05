Maroc: Duel à distance entre le DHJ et le Raja - Qui accompagnera le KAC en DII?

Tyson : Humilité, travail dur et discipline seront les trois mots clés de notre académie Plus »

L'affiche de la journée sera sans conteste celle qui opposera au Complexe Moulay Abdellah de Rabat l'AS FAR au Raja de Casablanca. Un match qui a toujours drainé les grandes foules et qui permettrait aux Verts, en cas de victoire, de rester sur les traces des Doukkalis.

Si le WAC est déjà sacré champion à deux journées de la fin, le DHJ et le RCA continuent leur lutte en vue d'une participation en Ligue des champions. Et comme ce fut le cas pour les deux dernières journées, tous les matchs commenceront à 16h.

La 29e et avant-dernière journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se déroule ce dimanche avec beaucoup de suspense concernant la deuxième place du classement et l'identité de l'autre club qui accompagnera le KAC en D II.

