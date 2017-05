Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Mo pu desan lor lari pu bann grévis SCBG»

Atelcom, pôle formation d'Advantedge PR, organise les 8 et 9 juin un cours autour du journalisme de marque.… Plus »

«C'est une vengeance politique. Il y a tellement de personnes qui ont investi dans le plan SCBG dont des planteurs. Dimoun pé pass miser é pé dir péna solution pu zot. Li dir sé enn Ponzi Scheme. Mé apart gouvernman ki lot institution ine trouvé ki ti ena Ponzi Scheme ?», a déclaré l'ancien Premier ministre. Navin Ramgoolam a ajouté que «c'est une expropriation qui a été effectuée et non une nationalisation. Zot ine vann bann assets BAI pu dipin diber». Il a, toutefois, tenu à préciser qu'il apportera son soutien aux grévistes. «Mo pu désann lor lari é kan nou ena pu désann nou pu désann nou», a-t-il soutenu.

«Ena bann sign ki pa trompé. Dé zan é démi gouvernman au pouwvar. Azordi Morisien pé truv lavérité. Ti dir ou viré mam azordi s éploré mam.» Navin Ramgoolam n'a pas mâché ses mots et a été très critique envers le gouvernement au pouvoir. Le leader du Parti travailliste intervenait lors d'un congrès à Flacq, vendredi 19 mai. Lors de son discours, Navin Ramgoolam s'est attardé sur le cas des grévistes des plans d'assurance Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM).

