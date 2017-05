Congo-Kinshasa: Consommation abusive de l'alcool chez les jeunes - Causes, prévention et sensibilisation

Les grands consommateurs de l'alcool restent les jeunes. A Mbandaka dans la Province de l' Equateur la consommation de l'alcool par des enfants est de plus en plus courante. Ce qui inquiète les sociologues comme Jean-Louis Eoma qui attribue cette situation à la pauvreté des parents, à la démission des autorités et au manque des programmes l'encadrement de l'enfant.

Dans le Tanganyika, les points de vente se multiplient sur les milieux publics. Ici les jeunes prennent même de l'alcool frelaté.

A Kisangani, la consommation de l'alcool est aussi en augmentation chez les jeunes. La plupart sont sans-emplois. Le père Zénon Sendeke de la congrégation du sacré cœur de Jésus et coordonnateur du groupe de Réflexion et d'Action pour l'Encadrement des Jeunes , sensibilise depuis près de 20 ans les jeunes contre la consommation de l'alcool

Après avoir appris ce que dit la loi à propos de l'alcool chez les jeunes et les conséquences qui résultent de la consommation de l'alcool sur la santé des jeunes, le magazine 100% jeunes se penche sur les causes de la prise de l'alcool, mais également de la prévention et de la sensibilsation des jeunes contre ce fléau.