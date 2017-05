Ile Maurice: Établissement primaire dans le sud - Transférée, une maîtresse d'école refuse de quitter son poste

Atelcom, pôle formation d'Advantedge PR, organise les 8 et 9 juin un cours autour du journalisme de marque.… Plus »

Au ministère, on affirme n'avoir reçu aucun courrier de la maîtresse d'école. «Nous n'avons rien par écrit. La zone éducationnelle n'a pas été informée d'une quelconque demande pour rester plus longtemps dans cette école», précise-t-on. Selon nos informations, le ministère travaille actuellement sur le dossier et devrait tenter de trouver une solution dans les plus brefs délais.

À l'école, on fait ressortir que ce sont les enseignants qui font les frais d'une telle situation. «Il y a deux capitaines. Le personnel reçoit des directives différentes. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas de stabilité.» Certains sont las de ne savoir à qui ils doivent s'adresser. «Ce n'est pas possible de continuer de la sorte.»

La directrice, toutefois, a décidé de n'en faire qu'à sa tête. «Elle continue de venir au bureau chaque matin et s'acquitte des tâches administratives. L'autre maître d'école, qui a été désigné officiellement par le ministère de l'Éducation, peut difficilement s'imposer», souligne une source au sein de l'école. Et d'ajouter que le «nouveau» chef d'établissement se voit dans l'obligation de trouver un autre poste de travail, étant donné que la place officielle est déjà prise.

C'est un cas insolite. Du jamais vu dans les milieux éducatifs. Pour cause, cela fait deux semaines qu'une maîtresse d'école affectée à une école primaire du Sud refuse de quitter la direction de l'établissement, malgré un ordre de transfert provenant du ministère de l'Éducation. Résultat : l'école primaire compte à ce jour deux chefs d'établissement, l'un officiel et l'autre pas...

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.