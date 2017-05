Ile Maurice: Sécurité routière - La police traque des voitures avec des gyrophares

Atelcom, pôle formation d'Advantedge PR, organise les 8 et 9 juin un cours autour du journalisme de marque.… Plus »

Une autre source policière ajoute que le Road Traffic Act est très clair concernant les types de lumières autorisées sur les véhicules. Les ampoules de différentes couleurs ne sont pas non plus permises. L'amende est également de Rs 10 000.

Des voitures équipées de gyrophares la nuit ont été aperçues dans la région de Pailles et de Rivière-du-Rempart. Un autre conducteur raconte qu'il venait de doubler un véhicule peu après le rond-point de Pamplemousses quand une voiture verte a non seulement allumé un gyrophare, mais le chauffeur a également fait hurler une sirène pour que l'autre voiture lui cède le passage.

Installer un gyrophare est non seulement le dernier «craze» des automobilistes, mais c'est aussi une façon, dit-on, d'avoir la route pour soi. Les Casernes centrales ont eu vent de cette astuce utilisée depuis peu et des directives ont été données pour traquer ces chauffeurs, précise une source policière. Plusieurs cas similaires ont été rapportés à l'express également.

«Le chauffeur a allumé le gyrophare bleu et blanc de sa voiture. Je croyais que c'était la police, j'ai dû me rabattre au bord de la route malgré la pluie...» Cette conductrice d'une trentaine d'années roulait la nuit dans les environs de Riche-Terre quand elle a été sommée par une SUV rouge de lui céder le passage. Cependant, grande a été sa surprise quand elle a constaté que c'était un véhicule familial.

