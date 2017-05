Ile Maurice: Rudolph Laboudeuse - Le banyan à la fibre sociale

Atelcom, pôle formation d'Advantedge PR, organise les 8 et 9 juin un cours autour du journalisme de marque.… Plus »

Aujourd'hui, il fournit du poisson frais dans le village et livre aussi à la compagnie Hassen Taher. «Au début de cette année, j'ai mis sur pied ma propre compagnie de distribution de poissons et de fruits de mer, F Tuna», dit Rudolph Laboudeuse de sa voix rauque. D'ajouter qu'il ne cesse de progresser dans son business.

Si aujourd'hui c'est dans le caisson d'un 4x4, spécifiquement dédié à son travail, qu'il vend sa marchandise, cela n'a pas toujours été le cas. «J'ai débuté à bicyclette. J'ai aussi transporté du poisson dans une brouette et un chariot pour les vendre, à une époque. J'ai travaillé comme simple 'manœuvre' chez Hassen Taher, où je suis parvenu à occuper le poste de superviseur avant de décider de me mettre à mon compte», confie le banyan.

Si aujourd'hui le succès lui sourit dans sa carrière de banyan, il faut dire que sa réussite, il l'a bâtie à la force de ses bras. Car c'est tout au bas de l'échelle qu'il a commencé. Issu d'une famille de pêcheurs, Franceco n'a pas pour autant marché dans les pas de son père et de son grand-père. «J'ai arrêté l'école à 12 ans et, depuis, j'ai su ce que c'était de travailler. Jai commencé par accompagner mon grand-père, Evarice, pour nettoyer le débarcadère. C'est là-bas que, petit à petit, j'ai commencé à trouver du travail auprès des pêcheurs pour les aider à ramener leurs prises, dans des bacs», raconte-t-il. Ainsi débute sa carrière de banyan. C'était il y a 25 ans.

