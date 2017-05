Maroc: Taqa Morocco affiche une hausse de 8% du résultat net part du Groupe à fin mars

Tyson : Humilité, travail dur et discipline seront les trois mots clés de notre académie Plus »

Taqa Morocco a, par ailleurs, noté que l'Assemblée générale du 28 avril 2017, a approuvé la distribution d'un dividende de 37 dirhams par action, au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 23% par rapport à 2015, et qui sera mis en paiement au plus tard le 25 juillet 2017.

Cette évolution est attribuable à la hausse du résultat d'exploitation et à l'amélioration du résultat financier suite à la baisse des charges d'intérêts sur emprunts, souligne la filiale du groupe émirati, Taqa, dans une communication financière. A fin mars dernier, le résultat d'exploitation consolidé s'établit à 702 MDH, en accroissement de 4%, compte tenu de l'évolution favorable du prix d'achat du charbon sur le marché international et des efforts continus d'optimisation des charges d'exploitation, rapporte la MAP.

