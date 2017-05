Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

Directrice Adjointe : Gueytana Mint Mohamed, précédemment Chef de Service de Promotion des Droits de la Femme et du Genre à la Direction de la Promotion Féminine et du Genre.

Elle fait ressortir que sur 292 projets concernés, plus de 200 ont été effectivement réceptionnés et transférés aux départements bénéficiaires, les autres étant soit en stade avancé d'exécution, ou en phase de passation de marchés.

Cette communication dresse la situation des projets de bâtiments et équipements publics exécutés par le ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au profit des différents secteurs de l'Etat.

La ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a présenté une communication relative à la situation des projets de bâtiments et équipements publics exécutés par le ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Cette autorité a pour mission de mettre en place un système d'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue d'améliorer son efficience et son impact positif sur le développement national.

- Projet de décret portant création de « l'Autorité Mauritanienne d'Assurance-Qualité de l'Enseignement Supérieur » et fixant les règles de son organisation et fonctionnement.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.