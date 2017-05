Mauritanie: Le Président de la République reçoit le ministre chinois des affaires étrangères

Le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, en audience, vendredi au palais présidentiel à Nouakchott, le ministre des affaires étrangères de la République Populaire de Chine, M. Wang Yi, actuellement en visite en Mauritanie.

A sa sortie d'audience, le ministre chinois a déclaré à l'AMI qu'il vient d'effectuer des entretiens fructueux avec le Président de la République, à qui il a transmis les salutations du Président chinois, Xi Jinping.

" J'ai exprimé mes remerciements à la partie mauritanienne pour le des questions ayant trait aux intérêts chinois capitaux et réaffirmé au Président de la République que la Chine est un ami fidèle et sincère à la Mauritanie. Elle soutiendra activement les questions se rapportant à ses intérêts et ses efforts de maintien de la paix et de la stabilité aux plans international et régional", a-t-il souligné.

Au sujet des perspectives de la coopération, le ministre chinois a déclaré avoir proposé au Président de la République de traduire les liens amicaux et la confiance mutuelle entre les deux pays dans actions bénéfiques pour les deux peuples.

Il a ajouté que la Chine poursuivra son aide à la Mauritanie en vue de satisfaire les besoins des citoyens les plus démunis et encouragera les entreprises chinoises à s'investir dans le pays suivant les règles du marché dans le but d'appuyer son système industriel et diversifier son économie.

Évoquant le port de l'amitié, le ministre a souligné qu'il constitue le symbole de l'amitié sino mauritanienne et qu'il est le deuxième grand projet réalisé par la Chine en Afrique après la voie ferrée entre Tanzanie et Zambie.

"Ce port a eu une incidence économique et sociale largement positive sur la Mauritanie, tout comme il est devenue le fleuron de la coopération sino africaine. Nous sommes heureux de le constater et nous espérons réaliser ultérieurement davantage de projets monumentaux en Afrique", souligne le chef de la diplomatie chinoise.

Il a évoqué également la contribution significative des sociétés chinoises dans la réalisation des projets de développement dans l'Aftout et le centre mauritanien, notamment, en matière de construction des routes.

S'agissant du G5 Sahel, le ministre a salué vivement l'initiative mauritanienne de créer ce groupe et exprimé le soutien de son pays aux actions de maintien de la paix et de la stabilité dans la région et celles visant à trouver des solutions politiques dans l'ensemble des foyers de tensions.

L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre des affaires étrangères et de la coopération, Dr. Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, du directeur de cabinet du Président de la République, M. Ahmed Ould Bahiya, du chargé de mission à la Présidence de la République, M. Zeydane Ould Hmeyda et de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine à Nouakchott, SEM. Zhang Jiangu.