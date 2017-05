Mauritanie: Kaédi - Le FONADH forme ses groupes cibles sur les techniques de communication et de plaidoyer

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet de renforcement du pouvoir citoyen pour la sécurisation foncière et l'accès et le contrôle de la terre par les femmes », le FONADH, en partenariat avec Oxfam/Intermon et l'UE, a organisé les 17, 18 et 19 mai 2017, une session de formation sur les techniques de communication et de plaidoyer au profit des groupes cibles du projet dans les communes de Néré Walo et de Djéol au Gorgol. Il s'agit en faitdes comités de veille et de suivi des accaparements de terres, des groupes de plaidoyers de femmes, des exploitants familiaux et des antennes régionales de la Rencontre citoyenne (au total une trentaine de conviés).

L'ouverture de cette session s'est déroulée en présence de Mme Coumba Diop, la coordinatrice du projet et de M. Diallo Oumar, Responsable de la clinique juridique du FONADH à Kaédi entouré de ses collaborateurs (MM. Niane et Conté).

Durant trois jours, les participants ont suivi des exposés présentés par le Consultant Malal Samba Guissetqui, par une approche holistique suivie de séances de simulations, a abordé de fonds en comble les différentes techniques de communication et de plaidoyer face aux autorités compétentes en vue de poser un problème quelconque.

Ce consultant rompu aux techniques d'enseignement des adultes a d'abord abordé les droits humains individuels et collectifs dont les droits à la liberté, à la dignité, à l'expression (élire ou être élu), à un procès équitable, au travail, à la propriété précisant que ceux-ci sont garantis aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En effet, la stratégie nationale du genre a prévu l'accès effectif des femmes à la terre et au foncier en leur qualité de citoyenne à part entière.

Ensuite, le consultant-formateur a d'abord défini la communication, énuméré ses formes (horizontale et verticale) avant d'aborder le plaidoyer « qui consiste à convaincre les décideurs en vue de les amener à prendre des mesures pour résoudre un problème de droits humains » et ses différentes étapes qui vont de l'identification des problèmes à l'établissement de relations stratégiques en passant par les contacts, les alliances avec d'autres groupes.

Cette session, la énième du genre depuis le démarrage du projet a pour objectifs ultimes de « sensibiliser les groupes cibles sur les différentes stratégies de lutte pour la reconnaissance du droit d'accès des femmes rurales à la terre, condition sine qua non à leur autonomisation.

Notons qu'une session similaire est prévue du samedi 20 au lundi 22 mai à Bababé à l'intention des groupes cibles du projet dans les communes d'Aéré Mbar et de Niabina-Garlol.