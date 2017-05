Mauritanie: Clôture des travaux de l'atelier sur la revue annuelle du secteur de la santé

Le Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Mauritanie, Dr. Sostène Zombré, a exprimé à cette occasion, la satisfaction des partenaires techniques et financiers pour les recommandations retenues et les conditions dans lesquelles, s'est tenue cette revue annuelle, affirmant la disponibilité de l'organisation d'accompagner le ministère de la santé dans leur mise en œuvre.

Les recommandations retenues au terme de l'atelier et lues devant les participants ont porté essentiellement sur la nécessité de s'assurer de l'opérationnalité des ressources humaines et de la suffisance de leurs effectifs dans les établissements de santé, en particulier à l'intérieur du pays ainsi que sur la problématique de l'accès aux médicaments sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement des citoyens à bas revenus.

La présentation d'exposés à cet atelier a été sanctionnée par des débats objectifs, ayant porté sur les acquis et les problèmes en instance ainsi que sur les expériences scientifiques au niveau de la Mauritanie et des pays de la sous-région.

La rencontre a été marquée par l'adoption du document sur la santé reproductive et la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

