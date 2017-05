Sénégal: L'unité mobile de triage de semences de Kédougou a une capacité de traitement de 1500 tonnes en six mois (responsable)

"Une unité fixe a été affectée à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et les six autres mobiles installées à Kaffrine, Sédhiou, Bignona, Matam, Ziguinchor et Podor" a indiqué le responsable des semences du PPAAO.

M. Keïta estime que c'est la raison pour laquelle le PPAAO s'est résolu à acheter et mettre à la disposition des producteurs de ces localités lointaines 7 unités triage et de conditionnement de semences à hauteur de 530 millions de frs CFA.

"Et ceux qui produisent des semences dans des zones plus éloignées ont des difficultés pour faire conditionner leurs semences", a-t-il déploré.

Pour le responsable des semences au PPAAO, Adama Keïta, cette machine fait partie d'un ensemble de six unités de triage et de conditionnement de semences que le programme a déployé dans des régions où ces activités faisaient défaut.

Goulé Guèye a tenu ses propos devant une délégation de fonctionnaires de la Banque mondiale et du Programme de productivité agricole en Afrique de l'ouest (PPAAO) en visite à l'unité mobile de triage et de conditionnement de semences.

"Si l'unité fonctionne normalement, nous pouvons en six mois traiter 1500 tonnes de semences. Ce travail revient à deux équipes qui travailleront chacune 8h par jour et 20 jours dans le mois", a-t-il déclaré.

(APS) - L'unité mobile de triage et de conditionnement de semences récemment installée à Kédougou est capable de traiter jusqu'à 1.500 tonnes de semences en six mois a fait savoir Goulé Guèye, le directeur général adjoint de l'entreprise "Bamtaare services", en charge de sa gestion.

