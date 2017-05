Mauritanie: Clôture des réunions du conseil des ministres du comité sous-régional des pêches‏

Créé en 1985, le comité sous régional des Pêches comprend sept pays de l'Afrique de l'Ouest dont en plus de la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et la Sierra Leone. (AMI)

Le poste d'un directeur chargé des programmes, a été créé sur proposition de la Mauritanie. Son titulaire occupe la fonction de premier adjoint au secrétaire permanent, chargé des secteurs scientifiques et des programmes techniques du comité, notamment l'harmonisation des politiques, des systèmes, des recherches, des données, du suivi et du contrôle maritime.

Les travaux de la 29ème conférence extraordinaire des ministres des pêches des pays du Comité sous régional des pêches, ont été clôturés jeudi dans la capitale sénégalaise Dakar, en présence du ministre des pêches et de l'économie maritime, M. Nany Ould Chrougha et de ses homologues des Etats membres du Comité.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.