Sénégal: "L'empire du mensonge" d'Aminata Sow Fall se veut "une introspection sociale"

Le livre "L'empire du mensonge" est édité par le Centre africain d'animation et d'échanges culturels (CAEC) et les "Editions Khoudia".

"Où va le monde ? Plus de valeurs ! Degré zéro de l'Amour, ciment de la fraternité et de la paix. L'Humanité dépouillée de sa noblesse. Horreur ! Tous les moyens bons pour assouvir de bas instincts. A qui la faute ? (... )", s'interroge t-elle.

Tout ceci, ajoute l'écrivain, "sur le socle immuable de l'amour, de la tolérance, de la générosité et de la justice. Et surtout de l'humilité".

Elle rappelle "les principes fondamentaux méthodiquement éprouvés, forgés et transmis pour façonner l'être humain dans le respect des valeurs cardinales qui garantissent la dignité, l'honneur, et le +diom+".

« (... ), Mapaté ! Que Dieu bénisse ton chemin. Reviens-nous plus solide, plus costaud, la tête pleine. Et n'oublie pas d'où tu viens. (... )", écrit la romancière. Pour Aminata Sow Fall, "d'où tu viens ne suggérait aucune référence sur l'origine, l'appartenance, le statut social ou la confession".

La romancière reste fidèle aux thématiques développées dans ces précédents romans tels que "Festins de la détresse" publié en 2005 et mettant en scène "des personnages engagés dans une quête permanente de l'ascension éthique et morale".

Des années plus tard, les amis d'enfance Sada Waar, Mignane Sonko et Boly se retrouvent, chacun a eu "un parcourt glorieux" malgré "la vie de misère" de leurs parents.

