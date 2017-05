Embouchant la même trompète, le patron de Rewmi, Idrissa Seck a rappelé la demande formulée par l'ancien chef de l'Etat, Abdoulaye Wade, implorant tous les leaders de Mankoo à oublier leur personne pour stopper le gaspillage et la dilapidation des ressources du pays. Pour lui, ladite demande a été acceptée et qu'aucun leader n'ose trahir cette demande des populations, formulée à travers la grande mobilisation. A l'en croire, l'ensemble des leaders de Mankoo sont prêts à offrir au peuple sénégalais la véritable clé qui permettra de stopper les dérives de Macky. Il a par conséquent invité les leaders de Mankoo à prendre l'exacte mesure des attentes du peuple pour répondre à ses aspirations.

L'ancien président de l'Assemblée Nationale, non moins ancien maire de Dakar, Pape Diop de Bokk Gis Gis a abondé dans le même sens tout en estimant que la manifestation du jour montre que le peuple a tourné la page Macky Sall. Revenant sur la caisse d'avance de la mairie, il a précisé qu'aucun d'entre eux, que ce soit Khalifa Sall et lui, n'ont créé ladite caisse. Tout en informant que ladite caisse sert à venir en aide aux populations, il a révélé que les 30 millions de cette caisse ne peuvent pas servir à faire face aux nombreuses demandes des populations. A l'en croire, lorsqu'il était aux affaires, il n'a pu faire face aux sollicitations, en tant que président de l'Assemblée, que grâce aux fonds politiques. Il a par conséquent exigé non seulement la libération de Khalifa Sall, mais la «fin de l'exile forcé» de Karim Wade. Parce que, selon lui, ces derniers sont «des otages politiques de Macky». Cela, non sans s'engager à cheminer avec Mankoo.

Prenant la parole, Me El Hadj Diouf du Ptp trouve que le maire de Dakar doit recouvrer la liberté dans la mesure où l'ancien maire de Dakar, Pape Diop a clairement indiqué que la Caisse d'avance de la mairie a toujours fonctionné de la sorte. Qui plus est, la robe noire député laisse entendre qu'un maire ne dispose pas de millions pour payer des fournisseurs, donc «Khalifa Sall n'a pas détourné de deniers publics», conclue-t-il. Allant dans le même sens, le patron du Ldr/Yessal, Modou Diagne Fada trouve que la place de Khalifa Sall n'est pas à Rebeuss, mais plutôt au niveau de sa mairie. Ainsi, tout en reconnaissant que la liberté ne se donne pas sur un plateau, il a informé que Mankoo va se battre pour remporter la majorité en 2017.

Prévu à 15h sur le boulevard du Général De Gaulle, le grand oral de l'opposition regroupé autour de Mankoo Taxawu Sénégal contre le régime du Président Macky Sall, n'a pu démarrer qu'à partir de 17h 30mn, à cause des nombreux problèmes d'organisation. A tour de rôle, les leaders de la coalition se sont relayés pour clouer au pilori le régime en place et ainsi exiger la libération sans condition du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall en prison depuis mars dernier dans le cadre de la Caisse d'avance de sa mairie.

