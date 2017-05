Madagascar: Ligue 1 - Mama FC prive Tana FC de victoire

Mama FC grimpe d'une marche, de cinquième position à la quatrième après sa victoire d'hier. Cette équipe des Assurances a défait Tana FC lors de la 13e journée, sur un score net de 2 buts à rien.

Malgré sa défaite, ce dernier occupe toujours la troisième place au classement provisoire avec 25 points, devant Mama FC avec 21 points au compteur. Mama FC a donc pris la place du Cosfa, tenu en échec par Mi20, score final un partout. En ouverture, Cospn et Uscafoot se sont eux aussi neutralisés sur un score de un partout.

Deux autres matches comptant pour la 13e journée sont programmés ce dimanche au stade de Mahamasina, le premier entre FC Tana, au bout du classement et SabNam à la neuvième place. Et le plus attendu de la journée en tête d'affiche sera le choc Elgeco Plus, leader du classement et AS Adema, sa dauphine.