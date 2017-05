Sénégal: Universite Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) - Le Coud signale la presence de nervis

Le Directeur du COUD, Cheikh Omar Anne, a pour sa part signifié, dans un communiqué de presse, que les manifestations et rassemblements politiques sont formellement interdits dans l'ensemble des campus sociaux. La direction a pris toutes les mesures nécessaires pour le respect strict de cette interdiction et en appelle au sens de responsabilités de conscience de l'ensemble des acteurs politiques pour que nul n'en ignore, poursuit le même communiqué.

Toujours selon M. Diagne, hier vers 3heures du matin, deux véhicules chargés d'affiche « I love Khalifa Sall », de gourdins et d'armes blanches, ont été repérés dans l'enceinte du campus. La sécurité les a appréhendés et a même relevé les numéros des plaques d'immatriculation des véhicules. « Nous attirons l'attention de l'opinion publique sur le fait qu'ici au niveau du COUD, nous avons renforcé notre dispositif de sécurité pour que si ces personnes tentent de réitérer leur coup, qu'ils soient repoussés de la plus vigoureuse des manières ». Khalifa Diagne a par ailleurs indiqué que les autorités policières n'ont pas encore été saisies.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.