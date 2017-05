Ile Maurice: Le point sur les techniques du «brand journalism»

Atelcom, pôle formation d'Advantedge PR, organise les 8 et 9 juin un cours autour du journalisme de marque. Alliant théorie et pratique, il sera animé par l'experte en marketing de contenu et fondatrice de l'agence AdC à Paris, Ava Eschwège.

Le marketing ne s'appuie pas seulement sur l'apparence et le subliminal. Il procède d'une narration qui doit séduire et inspirer. C'est dans cette optique qu'Atelcom, pôle formation d'Advantedge PR, propose les 8 et 9 juin un cours sur le «brand journalism» ou journalisme de marque.

Assuré par Ava Eschwège, journaliste française spécialisée en marketing de contenu et fondatrice de l'agence AdC à Paris, l'atelier de formation s'adresse à tous les communicants de l'entreprise: dirigeants, chefs de service, responsables commerciaux, responsables de la communication, chargés des relations publiques et des relations avec la presse, gestionnaires de contenu et de communauté, entre autres.

«Les marques continuent à faire appel aux médias pour véhiculer leurs messages. Mais pour avoir davantage d'influence sur leur discours officiel, et s'appuyant sur la montée en puissance d'Internet et des réseaux sociaux, elles tendent à devenir elles-mêmes un média» , souligne Percy Kamanah, directeur d'Advantedge PR. Et d'ajouter que le journalisme de marque est bel et bien une réalité au point d'être devenu un métier à part entière, «avec ses techniques, ses bonnes pratiques et son éthique qu'il s'agit de bien maîtriser».

Stratégie de création et de diffusion de contenus (content marketing), récit d'entreprise ou reportage corporate écrit, audio ou vidéo, la montée en puissance d'Internet a transformé les métiers de la communication. En complément des relations presse, les marques qui investiront le plus intelligemment la Toile tisse-ront des liens privilégiés avec les consommateurs.

Le journalisme de marque se rapporte à une nouvelle vision du marketing dans son ensemble. Au lieu de viser la promotion d'une marque, d'un produit ou d'une cause - ce que fait déjà, très bien d'ailleurs, la publicité -, il vient s'imposer pour pallier les contraintes de l'annonce classique, soit l'espace, la durée et la diffusion.

Le journalisme de marque permet de produire des formats journalistiques variés. Ainsi, à chaque besoin, son assortiment de formats : brèves, articles d'actualité, fiches pratiques, éditos, billets d'humeur, chroniques, portraits, enquêtes, dossiers, interviews vidéo ou écrites, reportages photo, vidéo ou radio, comptes-rendus d'événements, newsletters, livres blancs, tribunes, podcasts, entre autres.

Pour en revenir aux deux jours de formation, après une partie théorique qui leur apprendra à mettre le brand journalism au service de la stratégie de marque, les participants animeront, l'après-midi, des ateliers autour de cas concrets en situation business-to-business (B2B) et business-to-consumer (B2C).

AdC - pour Agence de contenu - est, elle, la première agence de brand journalism en France. Elle est spécialisée dans la stratégie éditoriale des marques et la production de contenu. Composée de journalistes détenteurs de la carte de presse, AdC aide les marques à créer et diffuser un contenu afin de les positionner en expertes.

Approuvé par la Mauritius Qualifications Authority (MQA), l'atelier de formation est accessible sur inscription auprès d'Advantedge PR ou via la page Facebook Advantedge Public Relations.

Qu'est-ce que le journalisme de marque ?

Selon David Meerman Scott, conférencier américain spécialisé en marketing, le brand journalism intervient quand une organisation crée de l'information à forte valeur ajoutée et la partage avec le reste du monde. il ne s'agit ni de publicité produit ni de publireportage, affirme-t-il, mais simplement de la création d'un contenu Web qui donne de la valeur à un marché et aide à positionner une marque comme un expert dans son domaine.