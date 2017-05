Afrique du Nord: Clash diplomate entre le Maroc et l'Algérie - Rabat réclame des excuses officielles

Dans un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération, daté du vendredi 19 mai, les autorités marocaines réclament officiellement des excuses à l'Algérie « à la suite de l'agression physique dont a été victime le diplomate marocain Mohamed Ali El Khamlichi, de la part du directeur général du ministère algérien des Affaires étrangères ».

L'agression en question a eu lieu, jeudi 18 mai en début d'après-midi, lors de la réunion du Comité spécial des 24 (une commission de l'ONU sur la décolonisation), qui se tient, depuis le 15 mai, sur l'île antillaise de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes.

Non seulement le diplomate marocain a dû partir à l'hôpital, mais la réunion a été interrompue et une plainte a été déposée.

A Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, Nasser Bourita a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie pour lui « signifier l'étonnement du royaume du Maroc face à cet acte qui transgresse tous les us et pratiques diplomatiques, et qui a été perpétré par le représentant d'un pays qui n'a eu de cesse de clamer, haut et fort, qu'il n'est pas partie prenante au différend régional autour du Sahara marocain », avant de demander des excuses officielles face « à cet acte inadmissible de la part d'un très haut responsable diplomatique algérien. »

Et le chef de la diplomatie marocaine d'ajouter : « Ce genre d'extrême, jusqu'à l'agression physique, c'est unique dans les annales. Cela traduit une extrême nervosité de la diplomatie algérienne : qu'un représentant algérien se déplace jusqu'à Sainte-Lucie, et énervé par la demande de nos représentants, en vienne ainsi aux mains. C'est d'autant plus surprenant de la part d'un pays (l'Algérie) qui se dit simplement observateur » au Sahara.

Enfin, Bourita a appelé Alger « plutôt à contribuer à une solution et à assumer sa responsabilité dans ce dossier ».

Il est vrai que depuis le retour, en janvier dernier, du Maroc au sein de l'Union Africaine, la rivalité entre Rabat et Alger s'est exacerbée autour de cette question du Sahara occidental et donne lieu à une sourde lutte d'influence au sein des organisations et rencontres internationales.

Reste à savoir si cette attitude agressive ne trahit pas l'extrême nervosité de la diplomatie algérienne, à la suite des évolutions récentes qu'a connues le dossier du Sahara, notamment le retour du Maroc à l'UA, la dernière résolution du conseil de sécurité, l'issue de la crise de Guergarat et les dispositions du budget américain 2017.